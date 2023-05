Mare Nordest a Trieste, gli appuntamenti di domenica

Prosegue fino a domani, domenica 28 maggio, Mare Nordest, l'annuale manifestazione che tra cultura, Fashion Art e ambiente si riconferma quale punto di riferimento per le attività del mare dell’intera area dell’Alto Adriatico.La doppia tensostruttura allestita in piazza dell'Unità d'Italia - dove si può assistere a incontri conferenze, seminari (a ingresso libero) e mostre - ospiterà, a partire dalle 9 di domattina, i laboratori gratuiti per bambini a cura del Polo composto dai partner scientifici (Università degli Studi di Trieste, Ogs e Museo Nazionale dell'Antartide) grazie ai percorsi di innovazione sociale promossi dalla Fondazione Pietro Pittini. La descrizione delle attività proposte da parte delle coordinatrici dei laboratori, Monica Rana, Environmental Outreach e Manuela Rizzo, Educational Outreach di Mare Nordest

01:13