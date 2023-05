Il conservatorio Tartini di Trieste svela il fascino degli strumenti

Pianoforte e fisarmonica, flauto e arpa, violino e violoncello. Ma non solo. All’open day del Tartini, che si è svolto venerdì pomeriggio nello storico edificio di via Ghega, gli aspiranti allievi del conservatorio di Trieste hanno potuto sperimentare anche molti altri strumenti. La passeggiata tra le stanze del primo piano, cui hanno partecipato famiglie in cerca di una proposta didattica per i loro ragazzi, ma anche tanti ex allievi e semplici appassionati, è stata condotta dagli stessi studenti: un centinaio di “ciceroni tartiniani” che hanno guidato il pubblico tra le aule, la prestigiosa Sala Tartini e la fantastica Aula magna, dove si sono esibiti diversi gruppi cameristici. Gli ensemble, a dire il vero, suonavano pure un po’ qua e là tra i corridoi e sulla scalinata. Il video è di Andrea Lasorte. Qui l'articolo

