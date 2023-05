A Pordenone torna Music in Village: lo spot dell'edizione numero 30

Music in Village, il festival musicale pordenonese, festeggia l'esordio dei concerti 2023 soffiando sulle candeline dei suoi primi 30 anni. Un compleanno speciale, inaugurato dallo spot diventato virale sul web. Il compito di promuovere l'immagine della manifestazione è stato infatti nuovamente affidato alla coppia registica Francesco Guazzoni e Alessandro Pasian, già autori, negli anni antecedenti il periodo pandemico, di due video di successo in cui imperversava la «nonna metal», al secolo Angela Cartini, 93 anni, veneziana di nascita ma cordenonese di adozione. L'occasione era propizia per riproporla anche in queste celebrazioni chiudendo idealmente una trilogia con lei protagonista.

01:39