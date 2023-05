Principio di incendio nel seminterrato della Camera di Commercio di Gorizia

GORIZIA Intervento dei vigili del fuoco, nella mattinata di oggi, sabato 27 maggio, nella sede della Camera di Commercio di Gorizia, dove si è incendiato il pacco batterie del gruppo di continuità posto nel seminterrato dello stabile sede degli uffici.

Sul posto erano presenti il vicedirettore Cianotti, il segretario generale Medeot e il responsabile dell’ufficio tecnico Cicigoi, che sono stati interrotti dall’allarme anti-incendio.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno prontamente estinto l'incendio, che ha sprigionato solo un po’ di fumo, messo in sicurezza i locali e, utilizzando gli elettroventilatori in dotazione, hanno provveduto ad areare i locali.

Ancora in fase di accertamento le cause del rogo che non ha coinvolto persone.