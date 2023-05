Parole O_stili a Trieste sulle distanze da colmare

«Quand’è che siamo diventati così distanti, quando è aumentata così tanto la distanza tra le persone, le parole e le cose, tra noi e il desiderio?». Sullo sfondo di Molo IV, lettere colorate scrivono a caratteri cubitali il tema della nuova edizione del Festival della comunicazione non ostile: “Distanze”, da colmare, tra le generazioni, tra le persone che dialogano in rete, tra quello che i ragazzi e le ragazze studiano a scuola e i loro sogni. A dare il via alla due giorni triestina l’appuntamento dedicato alle scuole secondarie - “Tra me il mio futuro” - per parlare di sogni, aspettative, ma anche delle competenze e dell’impegno necessario a raggiungerle. A condurre la mattinata, che ha visto tra gli ospiti anche la tiktoker Samara Tramontana, l’ex calciatrice di serie A Regina Baresi e il docente di matematica youtuber Elia Bombardelli, è stato Daniele Grassucci, founder di Skuola.net, nel video assieme alla presidente di Parole O_Stili, Rosy Russo. Video di Francesco Codagnone

01:21