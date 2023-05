Slovenia, il governo ha aumentato del 6,8% il costo della vignetta: quella annuale passa da 110 a 117,50 euro

LUBIANA. Nella seduta odierna, giovedì 25 maggio, il governo ha adottato il regolamento sulle strade a pedaggio e sui pedaggi, che prevede un aumento del 6,8 per cento del prezzo dei bollini elettronici per i veicoli, su proposta della Dars. A darne notizia il Primorske Novice. Come ha affermato il ministro delle Infrastrutture Alenka Bratušek in conferenza stampa, Dars raccoglierà quest'anno ulteriori 5,3 milioni di euro da questo titolo e 14,6 milioni di euro l'anno prossimo.

Dopo la riunione del governo, Alenka Bratušek ha spiegato che hanno deciso di aumentare i prezzi delle vignette perché è necessario garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine di Dars, in modo che possa realizzare tutti i progetti pianificati. Tra questi, ha individuato il terzo asse di sviluppo e il secondo tubo del tunnel Karavanka. Ha anche ricordato che il prezzo delle vignette è aumentato l'ultima volta nel 2013. Da allora, l'inflazione ha superato il 22% e lo stipendio medio è aumentato di poco più del 30%, ha aggiunto.

«Certo, va detto che la stragrande maggioranza degli sloveni ha già acquistato le vignette quest'anno e sentirà questo aumento solo quando acquisterà l'anno prossimo", ha sottolineato il ministro. La vignetta annuale per autovetture, che oggi costa 110 euro, costerà ora 117,50 euro».

Secondo i calcoli forniti da Bratušek, quest'anno verranno raccolti altri 5,3 milioni di euro e l'anno prossimo 14,6 milioni di euro, dovuti all'aumento dei prezzi delle vignette.