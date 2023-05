La sfida dell’Infiorata torna a Opicina

TRIESTE Opicina si appresta a vivere l’edizione 2023 dell’Infiorata, tradizionale competizione, giunta al 15.o anno, che vedrà in lizza residenti e titolari di negozi e pubblici esercizi, impegnati nell’allestire, con creazioni floreali, vetrine, terrazze, giardini, ingressi di condominio.

Promossa dal Consorzio Insieme a Opicina, in collaborazione con l’Associazione per la difesa di Opicina e il gruppo culturale “Marino Simic”, d’intesa con il Comune, la manifestazione prenderà il via il primo giugno, per concludersi il 2 luglio.

«Durante questo periodo – ha precisato ieri, in sede di presentazione, Nadia Bellina, presidente del Consorzio – una commissione valuterà il buon mantenimento e la migliore composizione. Sono soddisfatta del successo che questa ormai storica iniziativa ha sempre avuto. Lo scorso anno – ha aggiunto – dopo la parentesi del Covid abbiamo superato la cinquantina di partecipanti, raggiungendo il record di adesioni. Grazie all’Infiorata – ha concluso Bellina – contribuiamo all’abbellimento della borgata, rendendola ancora più piacevole allo sguardo di residenti e turisti, contribuendo così ad accrescere anche le opportunità per il commercio, i pubblici esercizi e le strutture ricettive locali».

Le iscrizioni saranno gratuite per tutte le tre categorie in gara: pubblici esercizi (negozi, bar, ristoranti, uffici, scuole, sedi di associazioni e circoli), balconi e facciate (compresi cancelli e ingressi a case e condomini), giardini a vista, e si potranno effettuare, a partire dal primo giugno, presentandosi nel negozio di fiori “Il Bucameve”, all’agraria Agrososic, nel negozio “Pelletterie Roberta”, oppure telefonando al 347-0749987. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Un premio speciale andrà a chi avrà saputo esprimere al meglio la propria creatività, nel rispetto delle tradizioni locali. «Opicina regala alla città sempre belle occasioni di festa», ha detto la vicesindaco, Serena Tonel. Alla presentazione ha partecipato anche il presidente dell’Associazione per la difesa di Opicina, Dario Vremec.