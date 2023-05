Incidente tra un’auto e un camion sulla A4: feriti un bambino e un 70enne

TRIESTE Due persone, un bambino e un uomo di 70 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si sono scontrati una vettura e un camion/autoarticolato.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso.

I due feriti sono stati trasportati con l'ambulanza all'ospedale, entrambi in codice giallo, stabili e coscienti. L'elisoccorso è rientrato libero e operativo.

Sul posto il personale dell'autostrada e i vifili del fuoco.