Incendio in una casetta a Staranzano: salve le tre persone all’interno

STARANZANO Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio, in una casetta a due piani situata in via Firenze, a Staranzano.

Il rogo, con tutta probabilità, è divampato dal garage. In quel momento in casa c’erano tre persone: tutte sono state tratte in salvo e nessuna ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

Sul posto, oltre all’ambulanza che ha monitorato lo stato di salute delle persone coinvolte, sono intervenuti i vigili del fuoco di Monfalcone e i carabinieri. I danni sono ancora da quantificare.