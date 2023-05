Grado Giallo, rilancio del Festival attraverso l’alleanza con Mantova

GRADO L’isola sarà presente alla 27esima edizione del “Festivaletteratura” di Mantova in programma dal 6 al 10 settembre. Grado non sarà presente con autori o libri ma come “partner unico di un evento” (così è specificato nella determina del Comune) ovvero come partner per uno dei numero eventi dell’importante manifestazione, con l’inserimento del logo del Comune accanto alla scheda esplicativa dell’evento sul catalogo del festival e nella sezione dedicata online. Potrebbe essere del resto questa l’occasione anche per lanciare, anzi per rilanciare “Grado Giallo”, la manifestazione che l’amministrazione Kovatsch intende organizzare a distanza di diversi anni dall’ultima edizione.

Al momento nulla di ufficiale, ma si sa che il Comune si sta già dando da fare a livello organizzativo, prendendo contatti non solo con importanti scrittori di gialli ma anche con qualche artista molto noto. Se tutto sarà confermato, la prima edizione della nuova serie di “Grado Giallo” dovrebbe andare in scena durante l’ultima decade del mese di settembre. Ecco perché la partecipazione alla seguita iniziativa di Mantova potrebbe rappresentare un significativo momento divulgativo per l’evento gradese. La partecipazione al festival letterario prevede nello specifico anche la distribuzione di materiale informativo dell’isola. Ricordiamo che l’edizione 2022 del Festivaletteratura di Mantova ha previsto 350 eventi con la partecipazione di 370 autori fra italiani e stranieri e – dato estremamente importante – sono stati registrati oltre 40 mila ingressi a pagamento oltre a 15 mila ingressi a eventi gratuiti.

Per quanto concerne la presenza di Grado è previsto inoltre l’inserimento del logo a colori della località sul totem che segnala l’ingresso alla location dell’evento. Ed è stabilito ancora che ci sia pure la distribuzione di volantini di Grado al pubblico del festival nei punti informativi di piazza Sordello e alla biglietteria, oltre che in occasione di quattro eventi. Il pacchetto proposto che ha un costo complessivo di poco meno di 3.800 euro prevede anche la comunicazione all’interno della newsletter che raggiunge oltre 15 mila iscritti provenienti soprattutto dal Nord e Centro Italia. Ci sono poi l’inserimento del Comune di Grado nell’elenco dei sostenitori della 27esima edizione nella pagina dedicata del sito internet del Festival, l’inserimento di un box pubblicitario nel catalogo della manifestazione sia nella versione cartacea, stampata in circa 10 mila copie, sia in quella digitale (50 mila download presunti). Nella determina è precisato che si tratta di una valida opportunità di visibilità per promuovere la località sul territorio nazionale e nell’ambito di una manifestazione nota, consolidata e di riconosciuto valore culturale. E se combacerà, come sembra, anche con la promozione di “Grado Giallo” allora questo investimento nel contesto dell’iniziativa di Mantova sarà decisamente ancor più significativo