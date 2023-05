PalaRock di Trieste: presentati i nuovi lavori di manutenzione

TRIESTE Sono stati presentati martedì mattina i lavori previsti al Palarock di Trieste. Si tratta, in particolare, di interventi di manutenzione straordinaria della copertura e dell'installazione di una nuova struttura per l’arrampicata.

A illustrare i lavori, nel corso di una conferenza stampa, l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Elisa Lodi, dell'assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti, il consigliere comunale Stefano Bernobich, i tecnici del Comune e ilpresidente all’Associazione Sportiva Dilettantistica "Olympic Rock" Eric Milcovich.

La palestra di arrampicata, sita in via Frescobaldi, è data in concessione d'uso all’Associazione Sportiva Dilettantistica "Olympic Rock" la quale, affiliata F.A.S.I e EPS Libertas, promuove l’arrampicata sportiva nel Comune di Trieste e nei territori limitrofi ed organizza corsi mirati e differenziati per fasce d’età e livelli di preparazione.

Per garantire lo svolgimento delle attività sportive è risultato necessario eseguire degli interventi di manutenzione straordinaria della copertura (impermeabilizzazione per risolvere le problematiche legate alle infiltrazioni d'acqua e realizzazione nuova linea vita), ed altresì implementare le attrezzature sportive mediante la fornitura e installazione di una struttura (parete per interni) per l’arrampicata.

“Si è avviato un importante cantiere, atteso da tempo dalla società Olympic Rock. Il ringraziamento va alla Regione Friuli Venezia Giulia e in particolare all'assessore Pierpaolo Roberti, perché grazie al suo l'interessamento il Comune di Trieste ha ricevuto un finanziamento che ci permetterà di eseguire tre interventi manutentivi straordinari – ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi -. Nella scorsa legislatura i contributi regionali erogati a favore delle strutture comunali sono stati importanti sia per l'impiantistica sportiva ma anche per l'edilizia scolastica, un tema a cui tengo molto, vantando il Comune di Trieste, circa 150 strutture comunali”.

L'assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti ha sottolineato come, solo per le sue deleghe nella scorsa legislatura, la Regione FVG abbia stanziato per Trieste 24 milioni di euro, investendo un po' in tutti i campi, viabilità, edilizia scolastica, impianti sportivi e questo impegno, ha promesso l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, continuerà anche nella legislatura attuale.

L'intervento partito al PalaRock non è importante dal punto di vista finanziario ma dal punto di vista simbolico; ci troviamo in una ex palestra di basket che si è dovuta reinventare, recuperando uno spazio che altrimenti sarebbe stato abbandonato offrendo alla città la prima palestra di roccia, frequentata da tantissimi ragazzi e non solo.

Il presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica "Olympic Rock" Eric Milcovich ha ringraziato il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia per l'impegno profuso e per aver creduto fortemente nel progetto; un progetto che offrirà alla città una struttura ancora più completa di quella attuale e in grado di ospitare un numero maggiore di atleti rispetto a quello attuale.

I tre interventi riguardano la impermeabilizzazione della copertura per contrastare le infiltrazioni, la realizzazione di parapetti anticaduta e la fornitura e posa in opera di una parete di arrampicata; il finanziamento è regionale.

A tal fine l'amministrazione comunale ha chiesto ed ottenuto un contributo regionale per l'importo di totali euro 200.000,00 (decreto Regione FVG n. 17954/GRFVG di concessione) e stanziato a bilancio l'ulteriore somma di euro 13.200,00.

I dettagli:

Intervento n.1) Lavori di impermeabilizzazione della copertura

Data presunta inizio dei lavori in cantiere: 23.05.2023 Durata presunta dei lavori in cantiere: 21 giorni Identificazione imprese già selezionate: TUTTOEDIPIU' DI PIELIZ GIULIANO Ammontare complessivo dei lavori: € 46.500,00

Intervento n.2) Realizzazione parapetti con funzione di dispositivi di protezione collettiva contro il rischio di cadute dall'alto

Data presunta inizio dei lavori in cantiere: 15.05.2023 Durata presunta dei lavori in cantiere: 7 giorni denominazione: ANTICADUTA Srl Ammontare complessivo dei lavori: € 5.285,37

Intervento n.3) Montaggio/installazione nuova parete per l'arrampicata sportiva

Data presunta inizio dei lavori in cantiere: 12.06.2023 Durata presunta dei lavori in cantiere: 15 giorni Identificazione imprese già selezionate: denominazione: NEW CLIMBER Srl

Ammontare complessivo dei lavori: € 114.750,00 Totale interventi 166.500 euro = 213.200 euro IVA e oneri compresi