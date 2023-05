I cent’anni del Sant’Elia con i 30 mila caduti della Terza Armata sacrificati sul Carso

Alla fine del primo conflitto mondiale, in ogni paese posto alle falde del Carso, erano sorti piccoli cimiteri militari; sulle pendici del Carso c'erano ancora molte salme da recuperare. Il Ministero della Guerra decise di costruire un unico cimitero, dove venissero raccolte tutte le salme dei combattenti della Terza Armata. La scelta cadde sul Colle Sant'Elia, dove il 24 maggio 1923, alla presenza di Emanuele Filiberto Duca d'Aosta, comandante della Terza Armata, venne inaugurato il Cimitero degli Invitti. Ideato dal colonnello Vincenzo Paladini, allora capo dell'Ufficio Cure e Onoranze alle Salme dei Caduti in Guerra, il Sacrario venne costruito sul Colle Sant'Elia, nel territorio comunale di San Pier d'Isonzo (quota 48). Conteneva circa 30.000 salme.

Domenica 24 maggio 1923. Già da qualche giorno a Redipuglia si erano avviati i preparativi per la solenne cerimonia. Le stazioni ferroviarie di Redipuglia, Ronchi e Monfalcone, erano addobbate di sempreverdi e tricolori, così pure gli edifici pubblici dei paesi posti nelle vicinanze. Da qualche tempo il pellegrinaggio al nuovo Sacrario era divenuto incessante, fra tomba e tomba si vedevano archi di sempreverdi: pietoso lavoro eseguito da soldati, sotto la direzione del colonnello Paladini.

Giornata soleggiata, fin dalle prime ore affluirono a Redipuglia con ogni mezzo circa ventimila persone. Nel frattempo, al suo arrivo a Monfalcone, il capo del Governo Benito Mussolini, dopo aver passato in rivista i fanti e la milizia, entrò nella sala reale della stazione, dove il sindaco Giovanni Bonavia gli rivolse brevi parole di saluto e deferenza. Poco dopo arrivò il direttissimo con il Duca d'Aosta e i suoi figli Amedeo e Aimone; il Duca di Pistoia e il Duca di Bergamo con il generale Diaz, Giurati, il Sottosegretario per la Guerra, Rosadi; le rappresentanze del Senato e della Camera ed altre personalità. Dopo essere sceso dal treno ed essere accolto con gli onori militari, il Duca d'Aosta, si portò nella saletta reale dove si svolsero le presentazioni delle autorità presenti; seguì il saluto del sindaco di Monfalcone. Terminato il discorso di rito, tutte le autorità presenti presero posto sulle automobili che, successivamente, riunite in corteo, partirono per Redipuglia.

La folla radunatasi nella piazzetta di Redipuglia, all'arrivo delle autorità, verso le 10, dopo essere stata riunita con alla testa il Capo del Governo, si avviò verso il vicino colle Sant'Elia. Alle 10.20 in punto, tra gli spari a salve del cannone e delle mitragliatrici e gli aeroplani che volteggiavano a bassa quota, squillò l'attenti e, tra una folla in attesa, il corteo con Mussolini entrò nel piazzale antistante il cimitero in attesa del Duca d'Aosta. Alle 10.22 il Duca d'Aosta e Mussolini entravano nel nuovo sacrario e raggiunsero a fatica lo spazio loro riservato di fronte all'obelisco che pur fra tanta ressa era stato tenuto sgombro. Alle 10.25 monsignor Angelo Bartolomasi, vescovo di Trieste, celebrò la messa; il rito sacro durò appena 17 minuti, quindi impartì l'assoluzione ai Caduti, accompagnato delle alunne di Gradisca che intonarono il salmo 32 di Benedetto Marcello. Seguì un minuto di raccoglimento. Sfilarono davanti a Filiberto Duca d'Aosta e a Mussolini, le bandiere dell'Esercito e della varie associazioni, le medaglie d'oro, le madri e le vedove dei Caduti, i mutilati e gli invalidi di guerra, i reduci del Carso. —