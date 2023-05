Da Slivia fino alla Cava Romana: la pietra svela la storia del Carso

DUINO AURISINA Fare delle cave - storica sede e simbolo delle attività artigianali del Carso e, in particolare, della zona di Aurisina - una vetrina per promuovere il territorio. È questo l’obiettivo di “Kave – L’ecosistema della pietra di Aurisina / Verso il Museo diffuso delle cave e della pietra”, il ciclo di eventi da vivere passeggiando - proposto dal Comune di Duino Aurisina con il contributo della Regione e di concerto con l’Associazione Casa C.a.v.e., il Circolo culturale sloveno “Igo Gruden” e l’organizzazione “Le Vie delle Foto” - che è stato presentato ieri nella sala del Consiglio comunale. Il primo appuntamento è già per domenica con “Geo-passeggiando a Slivia”, una camminata a cura di Estplore che si articolerà dalle 9 alle 12 (ritrovo davanti alla chiesa) nei dintorni del piccolo borgo carsico di Slivia, circondato da straordinari siti geologici che permettono di raccontare il Carso e le sue peculiarità con una serie di focus sulla storia, sulla speleologia, sulla scienza e sull’economia del territorio legata proprio all’estrazione della pietra. Le tappe toccheranno i campi solcati, l’imbocco della cavità dedicata a Federico Lindner e l’ex cava di “Breccia di Slivia”. “Passeggiando nel Museo diffuso delle cave e della pietra di Aurisina” è invece il titolo della seconda proposta, in programma domenica 4 giugno, sempre dalle 9 alle 12 e a cura di Estplore. Ricalca in parte la “Via della pietra n. 1”, primo percorso del Museo diffuso Kamen interamente dedicato per l’appunto alla pietra di Aurisina. Previste l’apertura e la visita guidata alla Cava Romana. Per informazioni 340 7634805, 348 7942822, info@estplore. it. “Storie di Pietre / I Marmi di Aurisina” è quindi una mostra fotografica multimediale, a cura de “Le Vie delle Foto”, che sarà inaugurata sabato 3 alle 18 alla Portopiccolo Art Gallery. Alla presentazione hanno partecipato le componenti della giunta Gabrovec Irene Blasig e Marjanka Ban e il direttore del Servizio geologico della Regione Fabrizio Fattor. Per l’Associazione Casa C.a.v.e. erano presenti la presidente Fabiola Faidiga e la responsabile del settore “Pietra” Maddalena Giuffrida. Per il Circolo “Igo Gruden” c’era la presidente Simoneta Jasna e per “Le Vie delle Foto” la direttrice Linda Simeone. «Questo progetto – ha ricordato Faidiga, ideatrice della nascita di “Kave” – è sorto tre anni fa e ora arriva finalmente a concretizzarsi. Le cave costituiscono uno straordinario spunto per la conoscenza del territorio» Sabato, sempre sul tema della pietra del Carso, è in programma una tavola rotonda alle 10 alla Casa della pietra nell’ambito di Duino book - Festival del libro