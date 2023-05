Cabinovia di Trieste, il Comune smentisce le ipotesi di stop

TRIESTE Rassicurazioni in merito alla realizzazione della cabinovia a Trieste sono giunte al Comune da parte dello stesso ministero delle Infrastrutture, dopo le ipotesi di uno stop, circolate questa mattina, martedì 24 maggio, attraverso una notizia pubblicata sul Sole24Ore.

Dalla Vas ai progetti, così si decide sulla cabinovia di Trieste Giovanni Tomasin 24 Maggio 2023 l’opera dibattutaGiovanni Tomasin

A quanto si apprende dal Comune, informazioni su un possibile alt all'opera, sostenuta in gran parte con i fondi del Pnrr, non erano giunte all'ente locale, che questa mattina ha nuovamente contattato il ministero per chiedere delucidazioni.

E a verifica fatta, il Comune smentisce l’ipotesi di un possibile stop.

Le dichiarazioni di Nicole Matteoni (deputata triestina Fdi)

“Abbiamo ricevuto rassicurazioni che non ci sono cambiamenti sull’opera della cabinovia a Trieste. Le voci quindi uscite sulla stampa nazionale sono state pacificate immediatamente; si sono attivati subito sia il ministro Raffaele Fitto che il ministro Luca Ciriani, a cui vanno i miei ringraziamenti per l’attenzione verso il territorio triestino.

Una testimonianza concreta dell’ottimo rapporto che intercorre tra Governo nazionale e Comune di Trieste. Colgo l’occasione inoltre di ringraziare l’assessore Elisa Lodi e gli uffici del Comune di Trieste per il grande lavoro che stanno svolgendo con la conferenza dei servizi che sarà centrale per la Valutazione Ambientale Strategica in vista della costruzione della cabinovia.”

La cabinovia, sottolinea l’ente locale, è un progetto del governo italiano, che il Comune sta portando avanti. Rientra nei piani prioritari ed è già stato finanziato in toto. L'iter, fanno sapere dal Municipio, sta rispettando tutti i tempi e la realizzazione dei lavori è già stata aggiudicata.

Al momento è in corso la conferenza dei servizi istruttoria, precisa il Comune, relativa alla Vas e alla Vinca.

La notizia riportata su IlSole24Ore

Il Sole24Ore, si diceva, riporta invece che al ministero delle Infrastrutture si starebbe discutendo, nell'ambito di una revisione generale dei progetti finanziati dal Pnrr, di abbandonare la realizzazione della cabinovia tramviaria a Trieste, che collegherebbe il centro città con il Carso, attraverso il Porto vecchio (4,2 km).

Oltre al progetto triestino - spiega il quotidiano - sarebbero anche altre le opere programmate in Italia ora in corso di valutazione, come ad esempio alcune infrastrutture ferroviarie tra cui la Salerno-Reggio Calabria e la Roma-Pescara. Il costo della cabinovia di Trieste si aggira attorno ai 62 milioni di euro, in gran parte finanziati dal Pnrr.