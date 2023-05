Rubava orologi spaccando le vetrine, ricercato internazionale fermato dai Carabinieri

TRIESTE Rapidità e precisione sono le caratteristiche fondamentali che gli hanno permesso negli anni di individuare l’obiettivo, praticamente solo orologi di marca Omega, sfondare la vetrina e assicurarsi pezzi da piazzare successivamente.

Dissemina l’Europa con i suoi colpi messi a segno, senza perdere tempo tra una spaccata e l’altra. Su di lui si mettono sulle tracce le polizie europee perché i bottini sono particolarmente sontuosi: 500.000 euro per 72 orologi di marca a Salisburgo in Austria e 700.000 euro per un centinaio di orologi a Copenaghen in Danimarca.

A interrompere la sua attività criminale, la Radiomobile di Aurisina che lo intercetta durante un controllo, mentre è alla ricerca puntuale di un nuovo obiettivo. Ai militari racconta di essere in ritardo per un appuntamento di lavoro in Spagna.

I militari della Radiomobile scoprono che l’uomo è ricercato per due mandati di arresto europei emessi dall’Austria e dalla Danimarca per furto aggravato. E’ stato così condotto al carcere del Coroneo in attesa di estradizione.