Pacco sospetto su un autobus: e il centro di Trieste va in tilt per ore

TRIESTE Nessun ordigno, nessun esplosivo pericoloso: l’oggetto sospetto trovato a bordo di un autobus della linea 17/ era un semplice involucro di plastica con all’interno del sughero. Ma, come avviene in queste circostanze, la Questura ha dovuto predisporre comunque tutte le misure necessarie previste dai protocolli di sicurezza.

E martedì in centro si è creato un vero e proprio caos: piazza Libertà è stata completamente chiusa per quasi tre ore così da consentire l’intervento degli artificieri.

Il traffico, come si può immaginare, è andato letteralmente in tilt con lunghi rallentamenti in buona parte delle vie circostanti e conseguenti contraccolpi in mezza città.

Pacco sospetto sul bus a Trieste, intervengono gli artificieri: era un falso allarme 23 Maggio 2023

Il primo messaggio di allarme si è diffuso poco dopo le 11, quando il Comune di Trieste informava di uno «sgombero» in largo Città di Santos per una «operazione di polizia in corso». Tutti i capolinea degli autobus sono stati quindi trasferiti in piazza Libertà. Un’ora e mezza dopo il Comune avvisava la cittadinanza del perdurare dei disagi, con code sia in direzione viale di Miramare che in direzione delle Rive. Le procedure di intervento richiedevano tempo.

[[(Video) Falso allarme bomba a Trieste, dallo sgombero di largo Santos al ritrovamento]]

D’altronde il pacco sospetto, come si è saputo poi nel corso della giornata, è stato rinvenuto accanto a un sedile dell’autobus. E per estrarlo, gli artificieri della Polizia di Stato hanno utilizzato un cavo con l’intenzione, perlomeno iniziale, di far brillare l’oggetto. Ma poi, da quanto risulta, è stato semplicemente aperto. Non appena gli agenti hanno costatato che non si trattava di nulla di preoccupante, la situazione è ritornata alla normalità.

Ma gli accertamenti continuano. La Digos ha acquisto le immagini delle telecamere installate a bordo del bus per capire se quello strano involucro di plastica è stato lasciato appositamente da qualcuno con l’intenzione di creare allarme. Il tecnico addetto ai sistemi di videosorveglianza della Trieste Trasporti, chiamato sul posto, ha quindi consegnato agli agenti il disco rigido con le immagini registrate.