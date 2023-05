Falso allarme per un pacco sospetto a Trieste, la polizia sgombera largo Santos: traffico in tilt

TRIESTE Un pacco sospetto è stato intercettato all’interno di un autobus parcheggiato in largo Santos martedì mattina a Trieste.

Pacco sospetto a Trieste, artificeri sul posto

La polizia locale ha disposto lo sgombero dell’area mentre gli artificieri sono giusti sul posto, con inevitabili conseguenze sul traffico.

Forti rallentamenti si registrano in particolare all’altezza della Stazione centrale, con code sia in direzione viale Miramare sia in direzione Rive.

Poco prima delle 14 l’allarme è rientrato: gli artificieri hanno rinvenuto un involucro di plastica con all’interno del sughero.