Ciak a Trieste, si gira il film di Salvatores: divieti fra via Genova e Rive

TRIESTE Il Comune di Trieste informa che con l’ordinanza 485, per consentire le riprese del film "Napoli - New York" con regia di Gabriele Salvatores, è stata disposta dalle 20 di lunedì alle 5 di martedì l’istituzione del divieto di transito per tutti veicoli in via Genova, nel tratto di 200 metri circa compreso tra l’intersezione con via Roma e con corso Cavour, nonché l’istituzione del divieto di transito per tutti veicoli sulle Rive nella semicarreggiata lungo la direttrice corso Cavour - piazza Duca degli Abruzzi - riva Tre Novembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Milano e con piazza Tommaseo.

Lo stesso vale lungo la direttrice opposta. Vige altresì il divieto di transito per tutti veicoli lungo la bretella di collegamento tra largo Città di Santos e piazza Duca degli Abruzzi.

Viene disposta inoltre dalle 20 di martedì alle 5 di mercoledì la sospensione temporanea della circolazione in modalità “stop and go” e per il tempo strettamente necessario al ciak della ripresa in via Genova, nel tratto di 200 metri circa compreso tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con corso Cavour, nonché l’istituzione del divieto di transito per tutti veicoli lungo le Rive nella semicarreggiata (in direzione di piazza Dell’Unità D’Italia) lungo la direttrice corso Cavour - piazza Duca degli Abruzzi - riva Tre Novembre, nel tratto di 375 metri circa compreso tra l’intersezione con via Milano e l’intersezione con piazza Tommaseo.

È prevista pure l’istituzione del divieto di transito per tutti veicoli lungo le Rive nella semicarreggiata (in direzione della Stazione centrale) lungo la direttrice riva Tre Novembre - piazza Duca degli Abruzzi - corso Cavour, nel tratto di 335 metri circa compreso tra l’intersezione con via Mazzini e l’intersezione con via Milano, nonché l’istituzione del divieto di transito per tutti veicoli lungo la bretella di collegamento tra largo Città di Santos e piazza Duca degli Abruzzi, nel tratto di 150 metri circa posto a circa 90 metri dall’intersezione con largo Città di Santos in direzione del centro città e compreso tra il nuovo ingresso al comprensorio del Porto Vecchio e piazza Duca degli Abruzzi.

Sarà inoltre in vigore la sospensione temporanea della circolazione in modalità “stop and go” e per il tempo strettamente necessario al ciak della ripresa lungo la bretella di collegamento tra largo Città di Santos e piazza Duca degli Abruzzi, nel tratto di 110 metri circa compreso tra l’uscita dal parcheggio del Molo Quarto e l’intersezione con piazza Duca degli Abruzzi - riva Tre Novembre esclusivamente a favore dei mezzi in uscita dallo stesso parcheggio del Molo Quarto e di quelli che abbandonano gli atri stalli di sosta regolare.

Sono infine disposti - riprende la lunga ordinanza firmata da Andrea de Walderstein - dalle 13 alle 17 di mercoledì 14 giugno simili provvedimenti nella stessa area via Genova - Rive - piazza Duca d’Abruzzi - via Machiavelli - bretella città di Santos , sempre per le riprese cinematografiche