Sciopero Wärtsilä a Trieste, l'assemblea davanti ai cancelli

Un'assemblea in sciopero dei lavoratori di Wärtsilä si è svolta dalle 9 alle 10 davanti ai cancelli dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. La protesta è stata indetta dopo il tavolo tenutosi giovedì scorso al ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale ha presentato proposte di reindustrializzazione per il sito triestino. Proposte che non hanno soddisfatto sindacati e istituzioni, a cui si è aggiunto anche il dietrofront di Imr confermato ieri dalla stessa multinazionale finlanese. Circa 400 i lavoratori presenti all’assemblea, mentre l’adesione allo sciopero è stata totale. Il video è di Francesco Bruni. Qui l'articolo

02:21