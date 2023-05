Saluti romani a Trieste, la condanna della presidente slovena Pirc Musar: “Simbolo di un'epoca di ostilità e violenza”

LUBIANA "I saluti a cui abbiamo assistito a Trieste sono il simbolo di un'epoca che ha portato odio, divisioni e violenza. Il Presidente Mattarella e io abbiamo sottolineato il nostro impegno per un comune cammino europeo, con uno sguardo al futuro, nel rispetto e nella collaborazione. Gli eventi di Trieste non trovano posto in questo percorso".

Pozdravi, ki smo jim bili priča v Trstu, so simbol obdobja, ki je prineslo sovražnost, razdvajanje, nasilje. S PR Mattarello sva poudarila zavezanost skupni evropski poti in , usmerjeni v prihodnost, spoštovanje in sodelovanje. Dogajanje v Trstu nima mesta na tej poti. — Nataša Pirc Musar (@nmusar) May 21, 2023

Lo ha scritto domenica su Twitter la presidentessa slovena Natasa Pirc Musar, in riferimento ai saluti romani alla commemorazione in centro a Trieste in ricordo di Almerigo Grilz, triestino giornalista di guerra, dirigente del movimento studentesco Fronte della Gioventù e del Msi.

Pirc Musar è in viaggio ufficiale in Italia da venerdì. Oggi incontrerà al Vaticano Papa Francesco.

Il caso

A finire nel mirino, nei giorni scorsi, era stato anche l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, fotografato venerdì sera alla commemorazione di Almerigo Grilz.

Il saluto romano alla commemorazione di Almerigo Grilz a Trieste

Dal Pd ad Adesso Trieste, passando per Verdi-Sinistra e Patto per l’Autonomia, la minoranza in Comune e Regione ha chiesto le dimissioni dell’esponente della giunta Fedriga.

La replica di Scoccimarro e Fedriga

L’assessore aveva difeso la sua scelta: «Io da sempre nell’alveo della Costituzione. Non replico a dichiarazioni strumentali».

E oggi, 22 maggio, è arrivata anche la dichiarazione del governatore Massimiliano Fedriga: «Mi sembra si sia dissociato immediatamente. Non ha partecipato a quei saluti e non può essere responsabile per altri. L'assessore Scoccimarro ha portato un fiore e si è dissociato pubblicamente, più di così non so cosa possa fare».

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Fedriga, a margine dell'Adriatic Sea Summit, rispondendo a una domanda sulla richiesta di dimissioni dell'assessore regionale Fabio Scoccimarro da parte dell'opposizione.