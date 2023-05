Muggia introduce il Daspo urbano e vara la stretta anti-imbrattatori

MUGGIA Dall’introduzione del Daspo urbano alle sanzioni fino a 9.000 euro per chi imbratta gli edifici. È stato presentato, ieri pomeriggio, il nuovo regolamento di Polizia urbana del Comune di Muggia, che andrà a sostituire quello ancora in vigore, ormai datato. Dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, entrare in vigore con delibera consiliare immediatamente eseguibile in occasione del prossimo Consiglio comunale previsto per il 29 maggio.

Tra le novità principali gli articoli riferiti alla sicurezza urbana partecipata e controllo di vicinato, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, la stesura di una tabella sinottica con la specificazione delle sanzioni pecuniarie, il concetto della recidiva, la questione legata ai graffiti, l’introduzione del Daspo urbano e, infine, la mediazione del sindaco.

«È stato fatto un lavoro di collazione da altri regolamenti, come quelli in vigore al Comune di Trieste, modificato nel corso della scorsa consiliatura, o di Monfalcone», ha spiegato il sindaco Paolo Polidori. «Il regolamento è frutto di un lavoro che è durato alcuni mesi – ha illustrato la comandante della Polizia locale, Mariagrazia Vergerio – anche perché il regolamento precedente era un po’ carente. Sono diverse le novità introdotte, anche relativamente al decoro della cittadina».

Dicevamo, sono diversi i campi su cui il nuovo regolamento, composto da 36 articoli, interverrà. Viene introdotto il “Daspo urbano”, una misura amministrativa a tutela della sicurezza della città e del territorio, introdotta nell’ordinamento statale dall’articolo 9 del decreto legge 14/2017: in pratica, il sindaco, con il prefetto, potrà multare e stabilire un divieto di accesso ad alcune aree della città per chi ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture di trasporto. E infatti, al Regolamento, sono state allegate delle planimetrie nelle quali si evidenziano quali siano le aree del territorio coinvolte dalla misura, ossia tutta la costa muggesana dal valico di San Bartolomeo fino alla fine di via Battisti, tutto il centro storico, i giardini “Walter Eddie Cosina”, via D’Annunzio e il comprensorio di Muggia vecchia con la basilica, il cimitero e gli edifici parrocchiali.

Le citate tavole sinottiche, come spiegato dal sindaco e da Vergerio, «avranno il compito di garantire ai cittadini la più agevole conoscenza delle regole previste, il minimo e il massimo edittale delle sanzioni, che sono state aggiornate rispetto alle ultime, risalenti a vent’anni fa, nonché la quantificazione della misura ridotta».

Altro concetto previsto, come anticipato, è quello della recidiva, una novità rispetto al regolamento ancora in vigore, per, come ha evidenziato Polidori, «disincentivare la reiterazione dei comportamenti vietati, con l’aumento della sanzione per la ripetuta violazione nell’arco dell’anno solare».

Altro tema toccato è stato quello dei graffiti, che negli ultimi anni ha visto Muggia, suo malgrado, protagonista delle “gesta” di alcuni “writers”, con sanzioni previste che vanno da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 9.000 euro, la sanzione più salata tra quelle previste dal nuovo regolamento. —

