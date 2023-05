Frontale tra due auto a Pozzuolo: un morto e un ferito in gravi condizioni

POZZUOLO DEL FRIULI. Un morto e un ferito in gravissime condizioni. E’ il drammatico bilancio dell’incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di lunedì 22 maggio a Pozzuolo del Friuli, in uscita dal paese, direzione Zugliano, indicativamente all'altezza del pubblico esercizio "Cjasal di Pition", nel tratto della strada regionale che prende il nome di via IV Genova.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri (sul posto anche la polizia locale) due vetture si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica, aiutati nelle operazioni di soccorso dai vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha avviato le manovre di rianimazione per la persona da subito risultata in gravissime condizioni, ma non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso.

La persona deceduta è un uomo del 1951 residente a Pradamano: viaggiava a bordo di una Mazda Cx-5 che si è scontrata con una Fiat Sedici condotta da un uomo del 1982 di Precenicco, rimasto ferito e trasportato d’urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto in gravissime condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere temporaneamente la strada regionale.