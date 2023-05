Oltre 100 partecipanti, è record al 18° Raduno “Città di Gorizia” delle Fiat 500

Oltre 100 partecipanti (ed è un record) al 18° Raduno “Città di Gorizia” organizzato dal Fiat 500 Club Isonzo. La passione è fatta di sensazioni, ricordi, profumi. Tutti insieme si ritrovano nelle forme e nei riflessi sulla carrozzeria di un’auto d’epoca, tra i pochi oggetti terreni capaci di tradursi in spirito, avere un’anima. Per le piccole Fiat 500 il discorso non cambia e forse s’amplifica, la graziosa quattro ruote riporta all’istante a un momento, una persona, un tratto di vita. Servizio di Marco Bisiach, video di Pierluigi Bumbaca

02:16