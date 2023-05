La Viarte, musica ed enogastronomia: successo sul monte Quarin a Cormòns

Auto in mezzo alle vigne, in ordine e rispettando i filari, neanche fosse un park sul Collio. Gente che si accalca fin dal primo mattino per partecipare agli eventi ludici e sportivi, per trovare un posto dove assaggiare le specialità enogastronomiche e prendere al volo il bus navetta. File di ore per mangiare e bere un bicchiere, con alcune realtà che finiscono il vino da servire prima del tempo e musica. Basterebbe questo per descrivere il ritorno della Viarte sul monte Quarin a Cormòns. Un successo che ha coinciso, dopo tanta pioggia, con la giornata perfetta: tanto sole e un po’ di vento.

