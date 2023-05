L'infanzia a Trieste nei primi anni del Novecento in mostra al Museo Postale

L’altra faccia della Trieste che tra fine Ottocento e inizio Novecento vive la sua età dell’oro è la povertà. In case sovraffollate e malsane, i più infelici di tutti sono i bambini, e quelli di loro che riescono a evitare le malattie e la tubercolosi che ne falcia tanti nei primi cinque anni di vita, devono fare i conti con un futuro in mezzo alla strada. A restituirci uno spaccato reale di un periodo storico così lontano sono le fotografie che provengono dall'Archivio Storico della Modiano e che sono esposte nel salone del Palazzo delle Poste di piazza Vittorio Veneto nella mostra “Bambini da cartolina. L'infanzia nel primo Novecento attraverso le lastre fotografiche della Modiano”. Da un centinaio di lastre fotografiche, tra le 1500 custodite nell’Archivio Storico della ditta triestina, sono state estratte 23 immagini e relativi ingrandimenti per un totale di 48 pannelli. Qui l'articolo

