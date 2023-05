Il centro di Trieste diventa uno spettacolare campo da golf

Trieste ospita l’evento internazionale “In City Golf Trieste 2023 presented by Modbar”, che mira a portare il golf tra la gente, con buche sparse a macchia d’olio nelle vie del centro, alcune delle quali particolarmente suggestive e spettacolari. In gara 72 appassionati di golf in arrivo oltre che naturalmente dall’Italia anche da Paesi come Stati Uniti, Portogallo, Olanda, Germania, Austria e Slovenia. Video di Andrea Lasorte

01:45