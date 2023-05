A Trieste la protesta contro il “cantiere infinito” della galleria Foraggi

TRIESTE Il «cantiere infinito», la galleria che prima univa e oggi divide in due la città. Circa duecento persone hanno partecipato alla manifestazione di protesta contro le numerose proroghe sui lavori della galleria Foraggi-Montebello.

A Trieste l'assemblea pubblica contro il "cantiere infinito" della galleria Foraggi

E mentre una camionetta e una manciata di operai facevano avanti e indietro nel cantiere, appena oltre le transenne i manifestanti si radunavano al fianco di esponenti dell’opposizione e sindacati - Cgil, Pd, At, Punto Franco, M5S, Rc -, soprattutto dei cittadini «dimenticati» dopo un anno di polvere, di rumore, di problemi alla viabilità. Un anno, poco più, di promesse.

Era il 16 maggio 2022 quando la galleria di Montebello veniva chiusa al traffico: 40 giorni, si diceva. Non di più: il tempo di risolvere una volta per tutte quelle infiltrazioni che negli anni avevano richiesto più e più interventi. Doveva riaprire a giugno 2022, questa la promessa: così non è stato.

Ritardo con i lavori, il costo dell’acciaio che sale, materiali difficili da reperire. Nella galleria però continuava a piovere: e così l’apertura venne rinviata a luglio, poi a ottobre, poi all’anno nuovo. Si diceva il 13 marzo, che poi è diventato il 21, quindi il 27 marzo, e poi aprile, maggio.

É passato un anno, ma per quella galleria che collega - o collegava - la periferia al resto della città non è passata una sola macchina.

Il coro di protesta, che riecheggia nel cantiere, è quello di condanna per i ritardi, le promesse non mantenute, le «balle»: «Siamo qui al fianco dei cittadini - così Giovanni Barbo, capogruppo del Pd - per dire basta alle “balle” che la Giunta sta raccontando alla città sui tanti lavori pubblici fermi», «per dare spazio soprattutto ai cittadini - ricorda Massimo Marega della Cgil - e ascoltare la loro voce e i loro problemi».

In piazza anche «per chiedere, oggi e quando la galleria sarà aperta, che gli 800mila euro delle penali - rilancia Riccardo Laterza, capogruppo di At - siano reinvestiti sui rioni maggiormente colpiti dai ritardi, su opere che li riguardino direttamente e siano scelte dai cittadini stessi».