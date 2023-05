il caso a 36 anni dalla morte del reporter di guerra

Trieste, saluto fascista durante la cerimonia in ricordo di Grilz: il Pd insorge

In via Paduina pure l’asessore regionale Scoccimarro, che non ha fatto alcun gesto. Serracchiani e Cosolini: «Non bastava ricordare il giornalista?»

Gianpaolo Sarti