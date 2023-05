Scontro auto – scooter a Sistiana, ferito all’ospedale Cattinara

Una persona è stata soccorsa dai sanitari questo pomeriggio per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo l'asta dalle 14, a Sistiana, nel territorio comunale di Duino Aurisina, all'altezza di una curva indicativamente vicino al pubblico esercizio "Sette nani". Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto la Polizia di Stato del locale commissariato), si sono scontrati una auto e uno scooter. A rimanere ferita la persona in sella allo scooter. Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello l'automedica.

Hanno attivato anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Il personale sanitario ha preso in carico la persona ferita che è stata trasportata in codice giallo precauzionale (per dinamica), stabile, cosciente, all'ospedale di Cattinara.