Al Burlo di Trieste la prima donazione di culle “Next to me” per far dormire vicini mamme e neonati

TRIESTE A pochi giorni dal 14 Maggio “Festa della Mamma”, una donazione in ricordo di una mamma, una iniziativa per le mamme dell’Irccs Burlo Garofolo. Nasce così, dalla Fondazione Burlo Garofolo, il progetto “Da una mamma per le mamme”, attivato in questi giorni nelle stanze del puerperio dell’Istituto.

La Fondazione Burlo Garofolo ha infatti donato tre culle “Next to me”, che permettono a mamma e neonato di dormire accanto, facilitando rooming-in e allattamento, ma evitando al contempo di condividere il letto d’ospedale.

L’iniziativa nasce come occasione di confronto tra l’Istituto e le neo-mamme: inizialmente, saranno tre le culle “agganciate” ad altrettanti letti, e alle mamme che le utilizzeranno verrà chiesto di compilare un questionario per ottenere una valutazione.

Se il risultato sarà positivo, il progetto nell’IRCCS verrà completato e la Fondazione Burlo Garofolo con l’IRCCS Burlo Garofolo si faranno portavoce per chiedere alla Regione Fvg di dotarne tutti e nove i punti nascita della Regione.

Per questo, alla consegna delle tre culle “next to me” erano presenti anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, che hanno dato la possibilità anche di associare il logo “io sono Friuli Venezia Giulia” alle culle, come segno di buon auspicio per i piccoli nati in Regione.

“Questo progetto - ha dichiarato il Presidente della Fondazione Burlo Garofolo, Gabriele Cont - è nella sua semplicità il manifesto di come la nostra Fondazione vuole operare: dare supporto all’Istituto con iniziative capaci di aiutare a migliorare la qualità, essere vicini alle mamme e ai bambini, rendendoli direttamente partecipi. Coinvolgendo le neo mamme nella valutazione di queste nuove culle otteniamo non solo la loro opinione, abbiamo anche la possibilità di riflettere con loro sull’importanza del rooming-in per la relazione mamma-bambino in sicurezza e sull’allattamento”.

Le nuove culle mettono subito mamma e bambino a stretto contatto in totale sicurezza, aiutano una mamma provata dal parto ad avere il proprio piccolo vicino con facilità, rendono più semplici quelle operazioni che all’inizio del puerperio possono sembrare difficili.

“Che tutto questo si concretizzi grazie a delle donazioni fatte con il cuore - ha concluso Cont - è per noi fonte di grande gioia”. “Accogliamo con molto entusiasmo questo progetto - ha dichiarato Stefano Dorbolò, Direttore Generale dell’IRCCS Burlo Garofolo - che crediamo incontrerà anche il favore delle neo mamme, e ringraziamo quindi la nostra Fondazione per la donazione delle cullette, che rappresentano un primo importante passo verso un esportabile modello di impostazione del rapporto mamma/neonato che, in piena sicurezza, rafforza ancor di più il naturale legame emotivo tra loro. Un sentito ringraziamento va anche alla Regione e ai suoi rappresentanti che hanno creduto nell’iniziativa e patrocinato il progetto”.

"Un importante nuovo servizio che si aggiunge all'offerta già eccellente del Burlo - ha affermato il Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga - punto di riferimento non solo per Trieste ma per tutta la nostra regione. Le culle che sono state generosamente donate permetteranno alle mamme di vivere un momento di grande gioia, ancor più in piena sicurezza”. "La culla è per eccellenza simbolo di sicurezza e tutela - ha aggiunto l’Assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi - e insieme luogo che custodisce e protegge ciò che di più caro e importante è per una madre: suo figlio o sua figlia. Sono certo che questa speciale donazione sarà molto apprezzata, con l'auspicio che il progetto si estenda anche agli altri punti nascita della nostra regione”.