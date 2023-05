Scambia il rapinatore per un carpentiere, lui le strappa la catenina dal collo e scappa via

TRIESTE. Rapina in casa ai danni di una donna di 69 anni in un appartamento di via Colombo a San Giacomo, martedì pomeriggio. La donna ha visto un uomo nei pressi dell'impalcatura che circonda la sua abitazione e, pensando fosse un carpentiere all’opera, gli ha chiesto cortesemente di avvicinarsi ad una delle finestre dell’appartamento per cercare di ripararla.

Il presunto carpentiere, descritto come un uomo verosimilmente dell’Est, si è dimostrato però un malintenzionato: ha infatti colto l’occasione per entrare in casa e strappare alla donna la catenina che indossava, dandosi poi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce: non prima, però, di averle intimato di restare chiusa in camera da letto e di non urlare.

L’episodio è stato denunciato alla Questura e la Polizia di Stato sta procedendo con le indagini. La donna, al di là dello spavento, è rimasta incolume.