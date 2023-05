Perde il controllo della moto e cade sull’ex Gvt: ferito

TRIESTE Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 maggio, sulla Grande Viabilità triestina, nel tratto compreso tra Valmaura e la galleria, in direzione Molo VII.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale un uomo ha perso il controllo della moto ed è rovinato sull'asfalto.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari di un'ambulanza e l'automedica.

L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza con medico a bordo.