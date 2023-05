contributi fvg

Monfalcone, bonifica da oltre 4 milioni: a Panzano sorgerà un parcheggio da 530 posti

In via dell’Agraria un’area di 22 mila metri quadrati alle spalle della Nidec sarà trattata e riconvertita in park a servizio delle maestranze delle vicine fabbriche

Tiziana Carpinelli