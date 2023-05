Perde il controllo del furgone e si schianta contro un muro a Cormons

CORMONS Una 60enne di Cormons è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 16 maggio, in viale Venezia Giulia. La strada è stata temporaneamente bloccata attorno alle 9, quando un furgone è andato a sbattere contro un muro. In attesa della conclusione dei rilievi e della rimozione del veicolo incidentato, carabinieri e polizia locale hanno smistato il traffico sulle strade laterali.

Al momento le cause dell’incidente sono ancora da verificare, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la perdita di controllo del furgone sia da attribuire a un malore del conducente. Il veicolo commerciale stava percorrendo viale Venezia Giulia in direzione Cormons quando ha invaso la corsia opposta finendo la propria corsa contro la recinzione della casa all’angolo con via Cipriani.

L’uomo, di cui non sono al momento note le generalità, ma che sarebbe un muratore in pensione di Cormons, è sempre rimasto cosciente. Una volta soccorso è stato elitrasportato in ospedale a Udine in codice giallo.