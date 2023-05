Doppio incidente sulla A4 vicino all’uscita di Palmanova: un ferito

PALMANOVA Due incidenti a distanza di 500 metri l'uno dall'altro lungo la corsia per Venezia della A4 sono stati registrati nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 maggio, poco prima dell'uscita di Palmanova.

Il primo incidente stradale ha coinvolto un furgone e un camion. Nell'impatto un uomo è rimasto incastrato all'interno di un mezzo e sono stati necessari oltre 30 minuti per liberarlo dall'abitacolo. Per lui è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.

Il secondo incidente stradale si è verificato a circa 500 metri dal primo e ha visto due auto coinvolte. Quattro persone sono state controllate sul posto dal personale medico infermieristico. Tutte hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto sono stati inviati l'elisoccorso, l'automedica e l'ambulanza della Croce Verde goriziana da Gradisca e un'ambulanza della Croce verde da Monfalcone, oltre al personale dei vigili del fuoco, alla Polstrada e gli operatori autostradali.

Il traffico risulta rallentato per consentire le operazioni di soccorso.