La Bora torna a sferzare Trieste con raffiche fino a 116 km/h, sospeso il Delfino Verde, chiusi i giardini

TRIESTE Come annunciato dalle previsioni meteo, la bora torna a farsi sentire in questa primavera mai decollata del tutto. Nella mattinata di oggi, 16 maggio, Trieste si è svegliata sferzata dalle raffiche, che hanno raggiunto i 116 km/h. Il vento medio al momento si attesta attorno ai 73 km/h.

A Trieste raffiche di bora oltre i 110 km/h: disagi tra i locali in centro

Gli interventi

In mattinata è stato sospeso, come di consueto, il collegamento marittimo Trieste-Muggia del Delfino Verde. Al momento non si registrano particolari disagi, ma il centralino dei vigili del fuoco è stato comunque preso d’assalto da decine di segnalazioni riguardanti il “classico” repertorio da bora: rami spezzati, cornicioni pericolanti, cassonetti volanti e motorini abbattuti.

Tavoli e ombrelloni abbattuti dalla bora (Silvano)

A farne le spese sono stati anche i tavoli e gli ombrelloni di numerosi locali del centro città, alle prese con tavoli, sedie volanti e ombrelloni da mettere in sicurezza.

I tavolini di un locale in città vecchia

Giardini chiusi a Trieste

Il Comune di Trieste ha anche deciso di chiudere al pubblico i giardini pubblici recintati nella giornata odierna e fino al calo delle raffiche di bora.

Ragazzi di una scuola incappucciati per proteggersi dalla bora (Lasorte)

I giardini interessati dal provvedimento sono: “de Tommasini” di via Giulia, “Falcone e Borsellino” di Altura, Basevi, “Fra M.V. Antollovich” di via Carpineto, “Wanda e Marion Wulz” di via Catullo, “Fedora Barbieri” di via Mascagni, giardino di via San Michele e campagna Prandi, Villa Cosulich in strada del Friuli, Villa Engelmann in via Chiadino, parco Bazzoni in via Navali, Skatepark di via Petitti di Roreto, giardino di piazza Hortis, giardino di vicolo dell’Edera, villa Revoltella con accesso garantito alla chiesa nel consueto orario di apertura/chiusura. Il giardino di villa Sartorio in via dei Modiano rimarrà invece aperto con il consueto orario di apertura/chiusura.

Danni sull’Altipiano

La forte Bora che si è alzata nella notte ha provocato danni anche sull'altipiano, in particolare ad Aurisina, dove alcuni alberi sono stati abbattuti dal vento e si sono riversati sulla strada e, in qualche caso, su civili abitazioni.

Il grosso ramo caduto sulla strada ad Aurisina

Per il momento non segnalano danni a persone ma solo a edifici. L'amministrazione comunale è stata allertata.

Uno dei rami spezzati dalla bora sul Carso

Le previsioni

Secondo le previsioni dell’Osmer la bora non lascerà Trieste tanto presto.

Per tutta la giornata di oggi, martedì 16 maggio, saranno probabili piogge sparse, più deboli e intermittenti verso sud-est, più continue e abbondanti sulla zona montana e a ovest, con possibili rovesci. La quota neve sarà sui 2000 metri mentre soffierà vento sostenuto da nord-est in quota, Bora moderata o sostenuta in pianura, forte sulla costa.

Mercoledì il cielo sarà da nuvoloso a coperto con piogge sparse e intermittenti, in genere moderate. La quota neve sarà sui 1700 m circa. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, specie di mattina. Sarà possibile qualche schiarita. Anche nelle giornate di giovedì e venerdì soffierà bora moderata in pianura e sulla costa.