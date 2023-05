Trieste, si traveste da tecnico del gas ma l’anziana chiama la polizia: denunciato per tentata truffa

TRIESTE Nel pomeriggio del 12 maggio la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, classe 1980, per tentata truffa.

In particolare, la Squadra Volante della Questura di Trieste interveniva a seguito di una segnalazione da parte di una donna che dichiarava di aver subito un probabile tentativo di truffa in abitazione da parte di un uomo che si era presentato come tecnico del gas, esibendo un tesserino. Il personale operante, giunto immediatamente sul posto, intercettava nei pressi dell’abitazione un uomo perfettamente corrispondente alla descrizione, con tanto di tesserino appeso al collo e procedeva ai dovuti controlli. Contestualmente, altro equipaggio si recava presso l’abitazione della richiedente per ricostruire la dinamica del fatto.

L’anziana donna raccontava quindi ai nostri operatori di aver fatto entrare in casa l’uomo descritto in quanto si era presentato come tecnico del gas, fingendo di dover fare delle verifiche su eventuali perdite del sistema ed istallare uno strumento apposito. Solo al termine di tali attività, l’uomo avrebbe chiesto alla donna 200,00 Euro pagabili solo in contanti o con assegno circolare, in quanto in possesso di POS non funzionante. A quel punto l’anziana donna, insospettita, avrebbe rifiutato la compravendita e avrebbe chiamato immediatamente la Polizia, evitando il peggio. Pertanto, alla luce di quanto dichiarato dalla donna e sulla base dei dovuti accertamenti, il personale operante procedeva ad indagare in stato di libertà l’individuo in argomento per il tentativo di truffa, sequestrando, nel contempo, il materiale di cui l’uomo era in possesso. La Divisione Anticrimine della Questura ha emesso nei suoi confronti un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno della durata di tre anni. Continua dunque, ininterrottamente, l’attività della Polizia di Stato volta a tutelare i cittadini più fragili proprio come gli anziani, presi spesso di mira da gente senza scrupoli ed a smascherare gli autori di truffa. Fondamentale rivolgersi sempre alle Forze di Polizia per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.