Persone, pensieri, cose: le distanze da misurare nel linguaggio della Rete

TRIESTE. Gli anni della pandemia e della guerra. Il tempo, oggi, di una faticosa ripartenza. Un’era in cui le distanze tra le persone, le parole e le cose si fanno sentire, come si legge a chiare lettere nel titolo delle due giornate triestine del Festival della comunicazione non ostile, in programma venerdì 26 e sabato 27 maggio. “Distanze” che devono essere accorciate, allungate o che si presentano come impossibili da colmare. «Percorreremo le distanze dentro le quali viviamo ogni giorno, quelle in cui ci stiamo bene o quelle che ci stanno terribilmente strette», spiega Rosy Russo, ideatrice e presidente dell’associazione Parole O_Stili. Questi gli interrogativi ai quali si cercherà di dare una risposta nella sesta edizione del Festival, al Molo IV: «C’è distanza tra le generazioni, tra le persone che dialogano in Rete? C’è distanza tra i luoghi della guerra e la nostra quotidianità, tra quello che i ragazzi e le ragazze studiano e i loro sogni?». Sono i punti di partenza per ragionare e riflettere sulla nostra realtà perché, osserva Russo, «è dal punto dal quale guardiamo il mondo che misuriamo le distanze».

Parole O_Stili e il Festival 2023

Nata a Trieste nell’agosto 2016, l’associazione no-profit Parole O_Stili anche con il Festival 2023 si pone l’obiettivo di «promuovere un linguaggio rispettoso e civile; nell’utilizzo dei social, attraverso iniziative di formazione, sensibilizzazione ed educazione rivolte agli utenti della Rete, alle istituzioni, agli studenti e alle popolazioni aziendali». La due giorni triestina è sostenuta dai main partner Unicredit Allianz Assicurazioni, Unicredit Allianz Vita e Eni e dai premium partner Almaviva, Google, Ntt Data e Sorgenia. A questi si aggiunge la presenza di partner locali come Porto di Trieste, Fondazione CRTrieste, Swg, Illy e Il Piccolo, che sarà il media partner dell’evento.

Due i momenti di anticipazione

Due i momenti di anticipazione, a partire dal 22 maggio in piazza Ponterosso con lo SmartBus (iniziativa promossa da Huawei in collaborazione con Parole O_Stili), e poi il 24 maggio con l’incontro per genitori e insegnanti “Generazioni a confronto” al Cine Teatro Madonna del Mare. Si entrerà quindi nel vivo del Festival il 26 maggio con un appuntamento rivolto agli studenti della terza media e delle superiori durante il quale si parlerà di distanze tra la scuola e “ciò che vuoi diventare”, tra la scuola e il lavoro. E ancora di competenze, sogni, pregiudizi e soft skill attraverso Instagram, interagendo con TikTok, e navigando nei quartieri delle professioni di una nuova piattaforma: MiAssumo. Nel pomeriggio sempre del 26, si svolgerà un incontro riservato alle aziende partner di Parole O_Stili, occasione per una lezione sul gioco di squadra con Mauro Berruto, laurea in Filosofia, già allenatore della nazionale maschile di pallavolo ed ex presidente di Scuola Holden. Berruto approfondirà il senso dell’allenare, pratica non esclusiva di chi entra in uno spogliatoio, ma che di fatto è il quotidiano di chiunque metta insieme persone, le trasformi in squadre e le orienti verso l’obiettivo.

Giornata dedicata alla cittadinanza

Sabato 27 maggio, invece, sarà la giornata dedicata a tutta la cittadinanza con un programma fittissimo di incontri e ospiti di respiro nazionale. «Dai progetti sociali nelle carceri minorili, alla sicurezza online, dai conflitti internazionali al futuro digitale, passando per tematiche come quelle dell’inclusione, del futuro del digitale e delle intelligenze artificiali fino ad arrivare ad alcuni momenti di approfondimento sullo stato dell’arte del mondo dei social media e delle nostre relazioni digitali», riassume Russo. Uno dei momenti di approfondimento andrà in onda in diretta su Radio Rai 1 all’interno della trasmissione Eta Beta condotta da Massimo Cerofolini, mentre l’intera manifestazione verrà trasmessa in streaming sul profilo YouTube di Parole O_Stili.

La chiusura sabato 27

A condurre la giornata di sabato 27 – la prima parte dalle 9 alle 13 dedicata alle “distanze da misurare”; la seconda dalle 14 alle 17.30 alle “distanze da percorrere” – sarà Pierluca Mariti, attore e content creator conosciuto sul web come @piuttostoche. Interverranno tra gli altri la modella Bianca Balti, l’influencer Paola Turani, il comico Giovanni Vernia, il componente del Garante della privacy Guido Scorza, l’attrice Valeria Angione, l’avvocata e attivista Cathy La Torre, il segretario del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede Padre Lucio Ruiz. Chiusura con “Ci sono bombe che fanno più rumore”, una riflessione che parte dall’invasione dell’Ucraina e arriva a storie di persone dimenticate, moderata dalla direttrice del Piccolo Roberta Giani con Francesco Battistini, inviato speciale del Corriere della Sera, Andrea Luchetta, inviato di guerra del Tg1, Sergio Cecchini, Country Representative in Pakistan per Medici senza frontiere.