Diciotto buche da golf nel centro di Trieste: dalla Questura al Teatro romano fra i lanci spettacolari

Sabato prossimo dalle 11 “In City Golf Trieste”. Lanci anche dalla barche a vela ormeggiate sulle Rive e in Ponterosso; in piazza Unità e da una betoniera in piazza della Borsa

Francesco D. Severi