Allacciamento A4 – A34, circolazione limitata al nodo di Villesse per lavori: ecco come cambia la viabilità

TRIESTE Il Nodo di Villesse lungo l'autostrada A4 sarà interessato in questi giorni da alcuni lavori che comporteranno limitazioni alla circolazione alle rampe di accesso e di uscita.

Lo rende noto Autovie Venete. Dalle 22 di lunedì alle 5 di martedì, chi proviene da Trieste (A4) ed è diretto verso Gorizia (A34) dovrà uscire a Redipuglia e seguendo i percorsi alternativi segnalati dalle frecce gialle riprendere l'autostrada a Villesse.

In questo caso la rampa di accesso alla A34 (provenienza Trieste) verrà chiusa per un intervento di conservazione del cavalcavia e per la sostituzione di un attenuatore d'urto di una cuspide precedentemente danneggiato.

Dalle 22 di venerdì 19 maggio alle 24 di domenica 21 chi proviene da Venezia (A4) ed è diretto a Gorizia (A34) dovrà uscire a Palmanova e percorrendo la viabilità ordinaria riprendere l'autostrada allo svincolo di Villesse.

Anche chi proviene da Gorizia (A34) ed è diretto a Trieste (A4) dovrà uscire a Villesse e riprendere l'autostrada a Redipuglia.

Nel caso specifico, Autovie Venete ha previsto alcuni lavori di pavimentazione per circa tre chilometri sulla carreggiata in direzione Trieste. Gli interventi - conclude la concessionaria - potrebbero subire modifiche di date e orari in caso di maltempo.