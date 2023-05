Notizia in aggiornamento

Trieste, scoppia un’altra conduttura idrica: stavolta nel rione di Valmaura. Venticinque utenze senz’acqua

La rottura del tubo ha creato un allagamento, ma non come quello in via Mazzini: la valvola generale è stata subito chiusa. Traffico deviato, corsia bloccata.

Gianpaolo Sarti