Perde il controllo della vettura e finisce contro le auto in sosta a Barcola

TRIESTE Una persona è stata soccorsa intorno alle 5:30 di domenica 14 maggio per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto a Barcola, all’altezza di viale Miramare 143.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, ha perso il controllo della vettura ed è finita prima contro alcune auto in sosta e dopo contro una pianta.

La persona è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo e a chiamare i soccorsi, che l’hanno trasportata all'ospedale di Cattinara con ferite non gravi.

Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco.