La Triestina conquista la salvezza in serie C: la gioia dei tifosi in trasferta

Il Dio del calcio battezza il piede di Camillo Tavernelli che in pieno recupero con una conclusione da 20 metri porta fuori l’Unione dal baratro. La Triestina ha fatto il miracolo quando tutto sembrava perduto e in trasferta contro il Sangiuliano conquista la salvezza in serie C. Nel video di Francesco Daniel Severi la gioia dei tifosi a fine partita. Qui la cronaca del match

00:42