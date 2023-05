Mitteleuropean Race, la partenza da piazza Unità a Trieste

E' il fine settimana della Mitteleuropean Race, settima della serie, con piazza Unità d'Italia, a Trieste, punto di riferimento per le partenze e gli arrivi e vetrina per i curiosi. Organizzata dall’associazione “Adrenalinika”, in collaborazione con il Comune, la manifestazione prevede tre differenti modalità di partecipazione: la gara di regolarità vera e propria, che si disputerà su un tracciato di 500 chilometri, dislocati sull’intero territorio regionale, lungo i quali si svolgeranno un’ottantina di prove cronometrate e sei a media, la Mitrace Tour Cup, che rappresenterà un parallelo della prima, a sfondo puramente turistico e senza prove, e la Regolarità turistica, in programma domenica, che si articolerà su un percorso di 90 chilometri. A completamento del programma, è stato organizzato anche un concorso di eleganze denominato “Città di Trieste”, a cura del Club Aci storico, dell’Automobile club di Trieste e dell’Associazione Amatori veicoli storici (Aavs), che vede esposta in piazza Unità, in una sorta di museo a cielo aperto, per tutta la durata della manifestazione, una trentina di vetture d’epoca di rara bellezza. Video di Massimo Silvano. L'articolo di presentazione

