Adunata a Udine, la festa degli Alpini "contagia" anche Trieste

Non solo Udine. Le “penne nere” hanno invaso in questi giorni anche Trieste, in occasione della 94.ma adunata degli alpini che avrà il suo epilogo domani. Tanti i gruppi, più o meno numerosi, che hanno scelto di fermarsi soprattutto nel centro cittadino, a passeggio in piazza Unità d'Italia e dintorni o seduti tra bar e ristoranti. Nel video di Andrea Lasorte il gruppo di Orzinuovi Brescia in piazza Unità. Qui la notizia

03:06