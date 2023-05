Mitteleuropean race a Trieste, programma riadattato per maltempo e burocrazia

TRIESTE Il maltempo non ha favorito la Mitteleuropean Race, tradizionale appuntamento di primavera riservato alle auto storiche, che si concluderà domenica mattina, con l’arrivo delle vetture partecipanti in piazza dell’Unità d’Italia, a cavallo dell’ora di pranzo.

I temporali e le piogge insistenti di venerdì e sabato in regione, prime due giornate dell’evento organizzato e proposto per il settimo anno dall’associazione triestina “Adrenalinika”, hanno infatti reso meno festoso del previsto il percorso predisposto per coloro che hanno raggiunto il Friuli Venezia Giulia a bordo delle loro vetture d’epoca, con l’obiettivo di toccare alcune delle località più importanti, sotto il profilo turistico, del territorio regionale.

Mitteleuropean Race, la partenza da piazza Unità a Trieste

E viste le previsioni per domenica, anch’esse pessime, è stato necessario anticipare a sabato la conclusione del concorso di eleganza intitolato “Città di Trieste”, organizzato da Club Aci storico, Automobile club di Trieste e Associazione amatori veicoli storici, destinato a mettere in competizione fra loro una trentina di vetture storiche, di particolare bellezza, che avrebbero dovuto essere esposte in piazza dell’Unità d’Italia, in vista della passerella finale della manifestazione.

Insomma una complessiva riduzione del programma iniziale, che però non ha scoraggiato i responsabili dell’associazione Adrenalinika, Riccardo Novacco, Maurizio De Marco e Susanna Serri, che si sono dichiarati pronti a ripartire, in vista dell’edizione 2024.

Trieste, vetrina di auto d'epoca in piazza Unità

E in un contesto poco fortunato, non poteva mancare la nota polemica. Il percorso della Mitteleuropean Rece inizialmente era stato definito con l’intento di toccare, per la prima volta nelle sette edizioni, tutte e quattro le province del Fvg. «Alla vigilia della partenza – ha spiegato Susanna Serri – la Prefettura di Udine ci ha negato l’autorizzazione all’ingresso nel capoluogo friulano e abbiamo dovuto rivoluzionare il percorso, con grave disagio per tutti».