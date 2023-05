Dallo Smartbus a “MiAssumo”: così Parole O–Stili parla ai giovani

TRIESTE Cybersicurezza, dialogo intergenerazionale, orientamento: saranno queste le principali tematiche offerte agli studenti e alle loro famiglie nell’ambito del Festival della comunicazione non ostile 2023. La sesta edizione dell’evento, organizzato dall’associazione Parole O_Stili, con la co-organizzazione del Comune, si svolgerà al Molo IV nelle giornate del 26 e del 27 maggio ma per i più giovani la festa inizierà quattro giorni prima, con l’arrivo in piazza Ponterosso di uno specialissimo Smartbus che li aiuterà a testare il proprio livello di conoscenza sulle minacce e le opportunità legate all’utilizzo di internet.

«Lo Smartbus – osserva la presidente di Parole O_Stili Rosy Russo – è un progetto di Huawei, cui ha collaborato la nostra associazione. Si tratta di un bus attrezzato con materiali educativi e tecnologici sui temi della cybersecurity, della privacy e dell’utilizzo degli strumenti digitali. Il mezzo ha già fatto tappa in 15 città italiane e concluderà il suo tour proprio qui a Trieste, dove potrà essere visitato a partire da lunedì 22 maggio. Ogni mattina dalle 8.30 alle 13.30 al suo interno verranno organizzati momenti formativi di 45 minuti dedicati agli studenti della scuola secondaria: le scuole sono invitate ad iscriversi. Al pomeriggio dalle 15 alle 18 sarà il turno delle altre fasce d’età». I risultati di tutte le attività digitali consentiranno di realizzare, nel rispetto della privacy e dei dati personali, una mappa delle competenze digitali delle città e delle regioni italiane.

Mercoledì 24 maggio alle 20.30, nel Cine Teatro della parrocchia della Madonna del Mare di piazzale Rosmini, si terrà invece un appuntamento dedicato ai genitori e agli insegnanti, in cui si parlerà delle “stanze digitali” frequentate dalle nuove generazioni. «Spesso – spiega la stessa Rosy Russo – questi luoghi virtuali creano distanze tra genitori e figli, tra insegnanti e studenti. Durante l’incontro “Generazioni a confronto”, che sarà condotto dalla pedagogista e formatrice di Parole O_Stili Barbara Laura Alaimo, cercheremo di conoscere meglio il linguaggio dei nostri ragazzi, capire come si muovono sui social e quali sono quelle porte che lasciano chiuse, e quindi affaticano le nostre comunicazioni e relazioni con loro».

Venerdì 26 maggio, infine, ci sarà l’inaugurazione ufficiale del Festival della comunicazione non ostile, che si aprirà proprio con un momento dedicato al mondo della scuola. «Dalle 11 alle 12 – conclude Rosy Russo – sul palco del Molo IV si avvicenderanno ospiti noti e meno noti, per raccontare il loro percorso di crescita professionale e umana: si parlerà di competenze, di sogni, di pregiudizi e di “soft skill” con personalità come la tiktoker Samara Tramontana, l’ex capitana dell’Inter Regina Baresi e il docente di matematica e youtuber Elia Bombardelli. In questa mattinata, dal titolo “Tra me e il mio futuro”, ci sarà spazio anche per Instagram, TikTok e la nuova piattaforma “MiAssumo”, che permette ai ragazzi di esplorare il mondo delle professioni e del lavoro attraverso accattivanti meccanismi di gaming». Questo momento sarà dedicato alle scuole secondarie di secondo grado e alle terze classi della scuola secondaria di primo grado. Le classi potranno iscriversi per partecipare in sede, oppure per seguire la diretta streaming che verrà trasmessa sul canale YouTube di Parole O_Stili. A condurre la mattinata ci sarà Daniele Grassucci, founder di Skuola.net