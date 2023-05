Investito da un camion a San Dorligo della Valle: in ospedale con un trauma cranico

SAN DORLIGO Un uomo è stato investito da un camion lungo Strada della Rosandra, a San Dorligo della Valle. È accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 12 maggio.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica, che hanno trasportato l’uomo in codice giallo all'ospedale di Cattinara, in particolare per la cura di un trauma cranico.

Attivate per quanto di competenza le forze dell'ordine.