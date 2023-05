Incidente sulla A34: scontro tra un furgone e un autoarticolato a Farra

FARRA Incidente stradale, attorno alle 8.20 di oggi, venerdì 12 maggio, sull’autostrada A34: un furgone e un autoarticolato si sono scontrati, per cause da accertare, sulla corsia in direzione Gorizia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Stradale, il 118 e il personale del concessionario autostradale.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro.

Sul posto sono arrivate l’automedica e l’ambulanza da Gradisca d'Isonzo. Una persona è rimasta ferita in maniera lieve ed è stata trasportata all'ospedale di Gorizia.