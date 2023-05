Ferito con un coltello in piazza Cavana: aggressore in fuga

Un cittadino iracheno di 29 anni è stato accoltellato l’altra sera in piazza Cavana da un altro straniero. Il ferito, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Secondo quanto emerso, l’aggressore, dopo l’accoltellamento, è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Tutti da chiarire i contorni della vicenda. La Polizia di Stato, che sta indagando sull’accaduto, ha acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona.